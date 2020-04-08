Юрий МАКСИМОВ: «Без футбольного адреналина скучно»

51-летний главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов признался, что скучает без футбольного адреналина во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

—Скучно без футбольного адреналина?

— Конечно. Футбола-то ведь вообще сейчас нет.

— Время коротаете в Киеве?

— Нет. Сижу безвылазно на даче, смотрю фильмы, сериалы, больше времени уделяю ребенку.

— Какой жанр преобладает в вашей видеотеке?

— В основном, люблю смотреть исторические фильмы или сериалы, к примеру, «Викинги», также понравился сериал «Во все тяжкие», «Игра престолов»… Выбираю по рейтингам (улыбается).