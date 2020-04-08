ФОТО. Нет Юве и Барсе! Фаны белорусского клуба приглашают Роналду и Месси

В матче 1/2 Кубка Беларуси по футболу «Славия-Мозырь» минимально обыграла БАТЭ (1:0). Единственный гол в матче забил скандальный 30-летний украинский хавбек Юрий Пантя на 11-й минуте встречи.

Матч запомнился не зрелищным футболом, а плакатом, который попал в объективы телекамер. Болельщики одного из клубов обратились к аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду, пригласив их в клуб.

«Роналду и Месси, нет «Юве» и «Барсе»! Милости просим в «Славию Мозырь», - написано на плакате.