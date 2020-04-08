ФОТО. Нет Юве и Барсе! Фаны белорусского клуба приглашают Роналду и Месси

Болельщики «Славии-Мозырь» хотят видеть в клубе звезд футбола

  • 08.04.2020 20:45
  • 355 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Нет Юве и Барсе! Фаны белорусского клуба приглашают Роналду и Месси
© ФК Славия-Мозырь

В матче 1/2 Кубка Беларуси по футболу «Славия-Мозырь» минимально обыграла БАТЭ (1:0). Единственный гол в матче забил скандальный 30-летний украинский хавбек Юрий Пантя на 11-й минуте встречи.

Матч запомнился не зрелищным футболом, а плакатом, который попал в объективы телекамер. Болельщики одного из клубов обратились к аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду, пригласив их в клуб.

«Роналду и Месси, нет «Юве» и «Барсе»! Милости просим в «Славию Мозырь», - написано на плакате.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности