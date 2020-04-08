Шеф-повар сборной Украины: «Футболисты — тоже люди»

Любомир Тошич рассказал, едят ли игроки фастфуд

  • 08.04.2020 20:19
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Шеф-повар сборной Украины: «Футболисты — тоже люди»
© Instagram. Евгений Коноплянка и Любомир Тошич

Шеф-повар сборной Украины по футболу Любомир Тошич рассказал, едят ли футболисты фастфуд.

- Едят ли футболисты фастфуд?
- Футболисты — тоже люди, и иногда они могу позволить себе съесть фастфуд. Как без этого? Есть граница. Если не злоупотреблять, если хочет душа… Этого не запретишь.

- «Футболисты тоже люди» — можно использовать как цитату?
- Конечно. Как можно запретить фастфуд?

- Но ты его не готовишь?
- Я — нет. Вообще, нужно разобраться, что такое фастфуд. Если гамбургер сделан из хорошего мяса… Почему считают, что это фастфуд, что это вредно?

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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