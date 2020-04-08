Шеф-повар сборной Украины: «Футболисты — тоже люди»

Шеф-повар сборной Украины по футболу Любомир Тошич рассказал, едят ли футболисты фастфуд.

- Едят ли футболисты фастфуд?

- Футболисты — тоже люди, и иногда они могу позволить себе съесть фастфуд. Как без этого? Есть граница. Если не злоупотреблять, если хочет душа… Этого не запретишь.

- «Футболисты тоже люди» — можно использовать как цитату?

- Конечно. Как можно запретить фастфуд?

- Но ты его не готовишь?

- Я — нет. Вообще, нужно разобраться, что такое фастфуд. Если гамбургер сделан из хорошего мяса… Почему считают, что это фастфуд, что это вредно?