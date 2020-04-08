Барселона установила ценник на Коутиньо

27-летний бразильский вингер каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно.

По данным источника, руководство «Барселоны» установило ценник на Коутиньо в размере 90 миллионов евро. Сообщается, что каталонцы не намерены снижать цену, так как в противном случае клуб понесет финансовые потери.

Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лестер» намерен арендовать Коутиньо.