Лестер намерен арендовать Коутиньо

27-летний бразильский вингер каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», заинтересовал английский «Лестер».

По данным источника, «Лестер» намерен арендовать Коутинью, однако может столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Предполагается, что совместный опыт работы полузащитника с главным тренером «лис» Бренданом Роджерсом в «Ливерпуле» повысит вероятность успешного завершения сделки.

Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.