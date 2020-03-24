Барселона предложила Челси подписать Коутиньо

Каталонская «Барселона» предложила лондонскому «Челси» выкупить контракт 27-летнего бразильского вингера Филиппе Коутиньо будущим летом.
«Барселона» не заинтересована в футболисте. Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в мюнхенской «Баварии», за которую провел 32 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.
Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.
Источник — Mirror
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