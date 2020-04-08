Жуниор МОРАЕС: «Я хочу вернуться в Сантос»

Форвард «Шахтера» заговорил о тоске по родной стране

  • 08.04.2020 18:42
  • 2438 просмотров
  • 1 комментарий
Жуниор МОРАЕС: «Я хочу вернуться в Сантос»
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес, находящийся в настоящий момент на карантине в Украине, пообщался в соцсетях с журналистами и болельщиками из Бразилии, сообщив, среди прочего, о желании вернуться на родину.

«Я хочу вернуться в «Сантос», я скучаю по игре в Бразилии», - заявил Мораес.

33-летний Жуниор Мораес перешел в «Шахтер» летом 2018 года. В декабре 2019-го форвард продлил контракт с «горняками» до 31 декабря 2021 года.

Возможно, такой нестандартный для европейских клубов в общем и «Шахтера» в частности срок соглашения объясняется желанием Мораеса в 2022 году вернуться в Бразилию и с начала принять участие в новом сезоне, которые в этой стране проходят в рамках одного календарного года.

Напомним, Жуниор Мораес является воспитанником «Сантоса». Бразилию форвард покинул в 2010 году, и с тех пор, помимо Украины, успел поиграть в Болгарии, Румынии и Китае.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2020 19:43
    0
    Вечно так ноют вроде им обратно вернутся нельзя с огромными статками после окончания карьеры на уровне
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2020 19:43
    0
    Вечно так ноют вроде им обратно вернутся нельзя с огромными статками после окончания карьеры на уровне
    Ссылка
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