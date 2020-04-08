Мирон МАРКЕВИЧ: «Нельзя сравнивать украинских футболистов с европейскими»

Глава комитета национальных сборных Украины – о зарплатах во время карантина

  • 08.04.2020 18:25
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Нельзя сравнивать украинских футболистов с европейскими»
© УАФ. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о зарплатах футболистов во время карантина.

«Тревожные сигналы уже поступили от нескольких команд. Футболистам ощутимо срезают зарплаты, мотивируя карантином.

К нам поступают вести из Европы, якобы игроки ведущих клубов согласились на снижение заработков на 50-70%. Но нельзя сравнивать украинских футболистов с европейскими, зарабатывающих по 10-15 миллионов евро в год. Они могут позволить себе уменьшить зарплаты. Украинцы же получают копейки. И если им вообще перестанут платить, будет беда», - сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что у одесского «Черноморца» задолженности по зарплате перед игроками.

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Источник — Экспресс

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