Мирон МАРКЕВИЧ: «Нельзя сравнивать украинских футболистов с европейскими»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о зарплатах футболистов во время карантина.

«Тревожные сигналы уже поступили от нескольких команд. Футболистам ощутимо срезают зарплаты, мотивируя карантином.

К нам поступают вести из Европы, якобы игроки ведущих клубов согласились на снижение заработков на 50-70%. Но нельзя сравнивать украинских футболистов с европейскими, зарабатывающих по 10-15 миллионов евро в год. Они могут позволить себе уменьшить зарплаты. Украинцы же получают копейки. И если им вообще перестанут платить, будет беда», - сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что у одесского «Черноморца» задолженности по зарплате перед игроками.