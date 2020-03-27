У Черноморца задолженности по зарплате перед игроками

У клуба из Одессы появились финансовые трудности

  • 27.03.2020 16:07
  • 471 просмотр
  • 1 комментарий
У Черноморца задолженности по зарплате перед игроками
© ФК Черноморец

У «Черноморца» появились финансовые трудности. Клуб задолжал зарплату игрокам и тренерскому штабу за два месяца.

В последний раз игроки и тренеры «Черноморца» получали зарплату еще в январе. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Остап Маркевич.

На данный момент «Черноморец» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги с 22 очками после 19 туров.

В начале марта «Черноморец» продал форварда Дмитрия Семенива в « Лиепаю».

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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.03.2020 17:09
    0
    Не хочется наводить жуть, но боюсь это только начало. Не успел наш футбол дать надежду на подъем, как тут же грядет очередной обвал.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.03.2020 17:09
    0
    Не хочется наводить жуть, но боюсь это только начало. Не успел наш футбол дать надежду на подъем, как тут же грядет очередной обвал.
    Ссылка
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