У Черноморца задолженности по зарплате перед игроками

У «Черноморца» появились финансовые трудности. Клуб задолжал зарплату игрокам и тренерскому штабу за два месяца.

В последний раз игроки и тренеры «Черноморца» получали зарплату еще в январе. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Остап Маркевич.

На данный момент «Черноморец» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги с 22 очками после 19 туров.

В начале марта «Черноморец» продал форварда Дмитрия Семенива в « Лиепаю».