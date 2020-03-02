Черноморец продал Семенива в Лиепаю

Одесский «Черноморец» подписал трансферный контракт о переходе 21-летнего украинского форварда Дмитрия Семенива в латвийскую «Лиепаю». Клуб выступает в высшей лиге чемпионата Латвии и в прошлом сезоне занял шестое место.
Семенив защищал цвета первой команды «Черноморца» с января 2018-го года. В текущем сезоне футболист провел за одесскую команду 7 матчей во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €125 тысяч.
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Источник — ФК Черноморец
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