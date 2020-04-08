Арсенал передумал подписывать Боатенга

Руководство лондонского «Арсенала» передумало подписывать немецкого защитника мюнхенской «Баварии» Жерома Боатенга в предстоящее летнее трансферное окно.
По данным источника, лондонский клуб переключил свое внимание на центрального защитника «Байера» Джонатана Та и Эвана Ндика из «Айнтрахта».
Напомним, ранее «Бавария» оштрафовала Боатенга за ДТП во время карантина.
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Источник — Sky Sports
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