Бавария оштрафовала Боатенга за ДТП во время карантина

«Бавария» решила наказать защитника Жерома Боатенга, который ранее попал в аварию по пути в Берлин.

Футболист ехал из Лейпцига в Мюнхен и влетел в отбойник из-за того, что авто было на летней резине.

Клуб оштрафовал футболиста за нарушение условий карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Эти средства «Бавария» пожертвует мюнхенским больницам.

Сам Боатенг остался недоволен принятым клубом решением.