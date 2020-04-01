ФОТО. Боатенг попал в ДТП, слетев с заснеженной трассы

Защитник «Баварии» Жером Боатенг попал в аварию. Футболист ехал на авто из Лейпцига в Мюнхен, но не справился с управлениям на заснеженной трассе и влетел в отбойник.

Футболист немного разбил свой Мерседес, но сам не пострадал. Ущерб автомобиля оценивается в 25 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что летом Боатенг покинет «Баварию».