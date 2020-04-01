ФОТО. Боатенг попал в ДТП, слетев с заснеженной трассы

Защитник «Баварии» Жером Боатенг попал в аварию. Футболист ехал на авто из Лейпцига в Мюнхен, но не справился с управлениям на заснеженной трассе и влетел в отбойник.
Футболист немного разбил свой Мерседес, но сам не пострадал. Ущерб автомобиля оценивается в 25 тысяч евро.
#Unfall auf der A9 bei Selbitz (Lkr. Hof): #FCBayern - Profi Jérôme #Boateng schrottet seinen #Sportwagen | https://t.co/Ds4MRBSEqY https://t.co/gEcarzWsoI #oberfranken #sommerreifen pic.twitter.com/h1dktZXFVT— TV Oberfranken (@tv_oberfranken) March 31, 2020
Ранее сообщалось, что летом Боатенг покинет «Баварию».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.