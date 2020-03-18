Бавария готова попрощаться с тремя игроками

Летом руководство «Баварии» планирует устроить серьезную чистку состава команды.

Клуб могут покинуть Жером Боатенг, Корентен Толиссо и Хави Мартинес. «Бавария» не сильно на них рассчитывает и готова рассмотреть предложения по этим игрокам.

При этом «Бавария» намерена выкупить у «Интера» арендованного Ивана Перишича, а также продлить контракты с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» интересуется вратарем «Барселоны» Марком-Андре Тер Штегеном.