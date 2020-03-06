Тер Штегена хотят подписать Бавария и Ювентус

Мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно желают приобрести голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена.

Не исключено, что «Ювентус» уже связался с «Барселоной» и следующие несколько недель могут определить судьбу тер Штегена. При этом отмечается, что немецкий вратарь пока не собирается покидать «Барселону».

В текущем сезоне вратарь провел за «Барселону» 33 матча во всех турнирах, где пропустил 34 мяча, 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Текущий контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2022-го года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Тер Штегену новый контракт.