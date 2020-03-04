Барселона предложит тер Штегену новый контракт

Каталонская «Барселона» намерена продлить контракт со своим основным вратарем, 27-летнем немцем Марком-Андре тер Штегеном.
Все формальности будут улажены до конца текущего года.
Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с лета 2014-го года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии» за €12 миллионов.
В текущем сезоне вратарь провел за «Барселону» 33 матча во всех турнирах, где пропустил 34 мяча, 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Текущий контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2022-го года.
Источник — ESPN
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