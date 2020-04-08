Катар и Россия отрицают факты взяток за право проведения чемпионатов мира

Россия и Катар отвергают новые обвинения в выплате миллионов долларов взяток за получение прав на проведение чемпионатов мира по футболу.

Катар заявил, что «решительно отрицает обвинения, содержащиеся в судебных документах». Кремль утверждает, что не совершил нарушений для получения мирового первенства 2018 года.

«Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Исполнительный директор российского оргкомитета чемпионата 2018 Алексей Сорокин заявил, что обвинения являются «только мнением юристов», а его комитет «неоднократно говорил, что наша заявка была прозрачной».

В 2014 году комитет по вопросам этики ФИФА установил, что Россия и другие кандидаты, включая Катаром, нарушили некоторые правила подачи заявок, но эти нарушения не повлияли на результаты. В заявлении ФИФА говорится, что организация поддерживает все расследования «возможных действий с признаками преступных правонарушений». В Международной федерации футбола также отмечают, что ее собственная комиссия по этике уже ввела санкции, включая пожизненный запрет на деятельность в футболе в отношении чиновников, упомянутых в процессе.

Американская федеральная прокуратура 6 апреля впервые обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны получили право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах.