Катар и Россия отрицают факты взяток за право проведения чемпионатов мира

Кремль утверждает, что не совершил нарушений для получения ЧМ-2018

  • 08.04.2020 17:22
  • 387 просмотров
  • 6 комментариев
Катар и Россия отрицают факты взяток за право проведения чемпионатов мира
© FIFA

Россия и Катар отвергают новые обвинения в выплате миллионов долларов взяток за получение прав на проведение чемпионатов мира по футболу.

Катар заявил, что «решительно отрицает обвинения, содержащиеся в судебных документах». Кремль утверждает, что не совершил нарушений для получения мирового первенства 2018 года.

«Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Исполнительный директор российского оргкомитета чемпионата 2018 Алексей Сорокин заявил, что обвинения являются «только мнением юристов», а его комитет «неоднократно говорил, что наша заявка была прозрачной».

В 2014 году комитет по вопросам этики ФИФА установил, что Россия и другие кандидаты, включая Катаром, нарушили некоторые правила подачи заявок, но эти нарушения не повлияли на результаты. В заявлении ФИФА говорится, что организация поддерживает все расследования «возможных действий с признаками преступных правонарушений». В Международной федерации футбола также отмечают, что ее собственная комиссия по этике уже ввела санкции, включая пожизненный запрет на деятельность в футболе в отношении чиновников, упомянутых в процессе.

Американская федеральная прокуратура 6 апреля впервые обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны получили право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах.

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Источник — Радио Свобода

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.04.2020 18:47
    0
    Там было все честно.
    ФИФА провели демократический референдум и оформили срузьское и катарское бабло как спонсорскую помощь семьям голосовавших за места проведения ЧМ.
    Так все чисто.
    =американскиерусофобынаговаривают=
    Ссылка
    Betelgeuse
      Betelgeuse , 08.04.2020 18:22
    +1
    Я щойно спіймав себе на думці, що вже саме слово Росія, викликає в мене якісь погані асоціації, наче якийсь матюк
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.04.2020 17:33
    +4
    Самій відомий рашенський епікфейл у цьому сенсі - заперечення, що Яник просив пуйло ввести війська в Україну при тому, що цією заявою Яника розмахував в ООН рашенський представник, який згодом несподівано гекнувся
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 08.04.2020 17:32
    +8
    Конечно отрицают. Они и Боинг малайзийский не сбивали, и войну на Донбассе не ведут, и Крым не забирали и допинг не принимают. Вобще, соссия самая белая и пушистая, а все эти обвинения - заговор ЦРУ и массонов чтоб опорочить имя великой и могучей срасеюшки
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.04.2020 17:30
    +4
    Мені взагалі важко пригадати, щоб раися не заперечувала
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.04.2020 17:25
    +3
    ихтамнеты
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 08.04.2020 17:32
    +8
    Конечно отрицают. Они и Боинг малайзийский не сбивали, и войну на Донбассе не ведут, и Крым не забирали и допинг не принимают. Вобще, соссия самая белая и пушистая, а все эти обвинения - заговор ЦРУ и массонов чтоб опорочить имя великой и могучей срасеюшки
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.04.2020 17:33
    +4
    Самій відомий рашенський епікфейл у цьому сенсі - заперечення, що Яник просив пуйло ввести війська в Україну при тому, що цією заявою Яника розмахував в ООН рашенський представник, який згодом несподівано гекнувся
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.04.2020 17:30
    +4
    Мені взагалі важко пригадати, щоб раися не заперечувала
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.04.2020 17:25
    +3
    ихтамнеты
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 08.04.2020 18:22
    +1
    Я щойно спіймав себе на думці, що вже саме слово Росія, викликає в мене якісь погані асоціації, наче якийсь матюк
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.04.2020 18:47
    0
    Там было все честно.
    ФИФА провели демократический референдум и оформили срузьское и катарское бабло как спонсорскую помощь семьям голосовавших за места проведения ЧМ.
    Так все чисто.
    =американскиерусофобынаговаривают=
    Ссылка
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