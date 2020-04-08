ВИДЕО. Роналду тренируется со своей девушкой

Криштиану Роналду в своем Инстаграме показал, как поддерживает форму во время карантина вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес:

«Мой прекрасный партнер для тренировки», - написал Роналду.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от возвращения Роналду.