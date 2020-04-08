ВИДЕО. Роналду тренируется со своей девушкой

Криштиану Роналду в своем Инстаграме показал, как поддерживает форму во время карантина вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес:
«Мой прекрасный партнер для тренировки», - написал Роналду.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от возвращения Роналду.
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Источник — Instagram
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