Руслан КОСТЫШИН: «Месяц без тренировок – это критично»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин считает, что после карантина футболисты вернутся в разобранном состоянии:

«Думаю, месяц без тренировок – это критично. После месяца нужно уже тренироваться, работать с мячом.

Пробежки в комнате, упражнения в статике, отжимания, приседания – это физкультура».

Ранее Костышин заявил, что игроки «Колоса» пройдут тест на коронавирус.