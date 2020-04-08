Руслан КОСТЫШИН: «Месяц без тренировок – это критично»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин считает, что после карантина футболисты вернутся в разобранном состоянии:
«Думаю, месяц без тренировок – это критично. После месяца нужно уже тренироваться, работать с мячом.
Пробежки в комнате, упражнения в статике, отжимания, приседания – это физкультура».
Ранее Костышин заявил, что игроки «Колоса» пройдут тест на коронавирус.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.