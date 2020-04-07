КОСТЫШИН: «Игроки Колоса заедут в Ковалевку и пройдут тест на коронавирус»

Тренер хочет возобновлять работу

  • 07.04.2020 15:33
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КОСТЫШИН: «Игроки Колоса заедут в Ковалевку и пройдут тест на коронавирус»
© ФК Динамо Киев. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о планах начать тренировки в Ковалевке.

«Я пробовал бы тренироваться группами по 5-6 человек. После каждой группы проводить в помещении уборку, дезинфекцию, чтобы не было бактерий.

Президент поддержал меня, чтобы все футболисты заехали в Коваливку на карантин. Условия – все пройдут тест на коронавирус. В Коваливке очень строго с этим. Село закрыто, все следят, чтобы не было коронавируса. Президент хочет, чтобы всех футболистов обследовали, чтобы они не занесли в село коронавирус.

А там уже начали работать», – сказал Костышин.

Напомним, что карантин в Украине установлен до 24-го апреля.

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Источник — Динамомания

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