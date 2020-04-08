Роман САНЖАР: «Надо думать о том, чтобы не возобновлять чемпионат»

Наставник «Карпат» допускает, что сезон в УПЛ не будет завершен

  • 08.04.2020 15:07
  • 280 просмотров
  • 1 комментарий
Роман САНЖАР: «Надо думать о том, чтобы не возобновлять чемпионат»
© fckarpaty.com. Роман Санжар

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар не исключает вариант развития событий, при котором сезон в УПЛ так и не будет доигран:

«Считаю, самым правильным было бы доиграть. Чтобы сохранить спортивный принцип, наверное, это самое правильное. Но вопрос – когда доиграть и какая будет пауза.

Мы же не понимаем, как будет ситуация развиваться. Если ситуация будет ухудшаться, и период времени будет очень длительным, тогда, считаю, надо думать о том, чтобы не возобновлять чемпионат».

Ранее Санжар заявил, что сезон в УПЛ будет возобновлен примерно через два месяца.

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 08.04.2020 15:13
    +1
    на ps-4 можно доиграть
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 08.04.2020 15:13
    +1
    на ps-4 можно доиграть
    Ссылка
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