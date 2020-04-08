Роман САНЖАР: «Надо думать о том, чтобы не возобновлять чемпионат»

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар не исключает вариант развития событий, при котором сезон в УПЛ так и не будет доигран:

«Считаю, самым правильным было бы доиграть. Чтобы сохранить спортивный принцип, наверное, это самое правильное. Но вопрос – когда доиграть и какая будет пауза.

Мы же не понимаем, как будет ситуация развиваться. Если ситуация будет ухудшаться, и период времени будет очень длительным, тогда, считаю, надо думать о том, чтобы не возобновлять чемпионат».

Ранее Санжар заявил, что сезон в УПЛ будет возобновлен примерно через два месяца.