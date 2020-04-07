Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар рассказал, как можно эффективно подготовить команду к возобновлению чемпионата.
«Если исходить из самых оптимистичных данных, то чемпионат Украины будет возобновлен примерно через два месяца. С учетом этого, в данный момент нет ни смысла, ни необходимости форсировать события и держать на высоком уровне подготовку футболистов — слишком уж большой период времени до возобновления матчей.
Но если с какого-то момента собираться небольшими группами под контролем тренера, то, конечно, это будет эффективнее той работы, которую ребята проводят сейчас индивидуально», – сказал Санжар.
Напомним, чемпионат Украины был приостановлен после 23-го тура.
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Источник — Футбол 1/2/3
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