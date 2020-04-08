Луис СУАРЕС: «В Барселоне всегда будут рады Неймару»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Неймара и Лаутаро Мартинеса:

«Тяжело говорить о том, кто может прийти. Но я могу сказать о том, какие они игроки.

Все знают Неймара, и мы очень ценим его. Он большой игрок, который еще многое способен показать. В раздевалке «Барсы» всегда будут рады ему за ту страсть, которую он показывал в команде.

Лаутаро вырос в Италии и обладает великолепным движением для «девятки». Это показывает, насколько он хороший нападающий».