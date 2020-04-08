Луис СУАРЕС: «В Барселоне всегда будут рады Неймару»

Форвард «Барселоны» не против возвращения бразильца

  • 08.04.2020 14:30
  • 144 просмотра
  • 0 комментариев
Луис СУАРЕС: «В Барселоне всегда будут рады Неймару»
© ФК Барселона. Луис Суарес

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Неймара и Лаутаро Мартинеса:

«Тяжело говорить о том, кто может прийти. Но я могу сказать о том, какие они игроки.

Все знают Неймара, и мы очень ценим его. Он большой игрок, который еще многое способен показать. В раздевалке «Барсы» всегда будут рады ему за ту страсть, которую он показывал в команде.

Лаутаро вырос в Италии и обладает великолепным движением для «девятки». Это показывает, насколько он хороший нападающий».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Mundo Deportivo

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности