Клуб Серии В подаст в суд, если сезон в Италии не будет доигран

На момент приостановки футбольного сезона в Италии «Фрозиноне» занимал третье место в турнирной таблице Серии В и имел хорошие шансы на повышение в классе.

Сейчас в Италии рассматривают возможность окончательной остановки сезона, и это может лишить «Фрозиноне» шансов выйти в Серию А.

Президент клуба Маурицио Стирпе заявил, что в таком случае готов подавать в суд:

«Если они решат закончить сезон, а «Фрозиноне» не поднимется, потому что мы сейчас на третьем месте в Серии В, тогда начнем судебный процесс. Мы бы предпочли избежать этого варианта, но рассматриваем все возможности.

Единственный клуб, который уже практически в Серии А, это «Беневенто». Из остальных нет ни одного, который выделялся бы, поэтому выбирать нечестно».

Ранее сообщалось о том, что сезон в Серии А могут доиграть даже в сентябре-октябре.