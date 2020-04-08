Агент: «Супряга очень быстр, как для белого парня»

Ибрагим Сонко считает, что Владислав может стать новым Левандовски

  • 08.04.2020 12:54
  • 1347 просмотров
  • 5 комментариев
Агент: «Супряга очень быстр, как для белого парня»
© СК Днепр-1. Владислав Супряга

Сенегальский агент Ибрагим Сонко, который в бытность карьеры игрока выступал в нескольких клубах АПЛ, дал характеристику перспективному украинскому нападающему Владиславу Супряге.

«Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он очень быстр. Ростом 186 сантиметров, но ему нужно добавить в плане физики. Он пока мягкий. Кто-то его толкнет – падает.

Супряге нужно больше заниматься в плане психологии, ментальности. Чтобы не возникало мыслей, вроде, я играю в УПЛ, забиваю, все уже есть. И в то же время, чтобы он окреп. Для этого надо работать в тренажерном зале. Я не говорю, чтобы Супряга был как Кличко, но он должен закалить себя, свой настрой, менталитет. Дабы в те моменты, когда его подсознание говорит, что он больше не может, Владислав переступал через это и дорабатывал. Все время улучшать себя, совершенствоваться.

Вспомнить хотя бы Криштиану Роналду. Он приехал в Англию высоким, худым и быстрым. В Англии он начал работать над своим телом, перешел в «Реал», затем «Ювентус» и постоянно на протяжении карьеры поддерживает себя в прекрасной форме. Сейчас у него модельное тело. Он работал над этим сам долгие годы. Супряга может быть топ-форвардом, новым Левандовски. Этот парень имеет невероятные данные и понимание игры. Все это нужно еще больше развить», – сказал Сонко.

Отметим, что Супряга в текущем сезоне сыграл 19 матчей в составе «Днепра-1», в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.

Добавим, что Ибрагим Сонко привез в «Колос» сенегальского футболиста.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 08.04.2020 13:56
    0
    короче если др словами черные парни быстрее чем белые)
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 08.04.2020 13:42
    0
    salamanka1982, 08.04.2020 13:04
    Ибрагим Сонко, ты должен наказан за рассизм в отношении белой рассы. Прикидываю, если б белый агент сказал нечто подобное: - "Как для черного он очень хорош" или что-то в этом роде. Уже бы УЕФА воняла и стадионы без зрителей оставляла. Вот суки и политика двойных стандартов
    Двойные стандарты.
    Если черный парень говорит что белый достаточно хорш физически, как для белого, то это не рачсизм.
    А если белый скажет про черного, что он более вынослив по тому что он черный, то это разисм.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 08.04.2020 13:04
    0
    Ибрагим Сонко, ты должен наказан за рассизм в отношении белой рассы. Прикидываю, если б белый агент сказал нечто подобное: - "Как для черного он очень хорош" или что-то в этом роде. Уже бы УЕФА воняла и стадионы без зрителей оставляла. Вот суки и политика двойных стандартов
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 08.04.2020 13:03
    0
    Если честно в нем пока что нет какой-то изюминки.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 08.04.2020 12:56
    +1
    Вживую смотрится мощно, выделяется, особенно на фоне своих одноклубников
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.04.2020 12:56
    +1
    Вживую смотрится мощно, выделяется, особенно на фоне своих одноклубников
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 08.04.2020 13:56
    0
    короче если др словами черные парни быстрее чем белые)
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 08.04.2020 13:42
    0
    salamanka1982, 08.04.2020 13:04
    Ибрагим Сонко, ты должен наказан за рассизм в отношении белой рассы. Прикидываю, если б белый агент сказал нечто подобное: - "Как для черного он очень хорош" или что-то в этом роде. Уже бы УЕФА воняла и стадионы без зрителей оставляла. Вот суки и политика двойных стандартов
    Двойные стандарты.
    Если черный парень говорит что белый достаточно хорш физически, как для белого, то это не рачсизм.
    А если белый скажет про черного, что он более вынослив по тому что он черный, то это разисм.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 08.04.2020 13:04
    0
    Ибрагим Сонко, ты должен наказан за рассизм в отношении белой рассы. Прикидываю, если б белый агент сказал нечто подобное: - "Как для черного он очень хорош" или что-то в этом роде. Уже бы УЕФА воняла и стадионы без зрителей оставляла. Вот суки и политика двойных стандартов
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 08.04.2020 13:03
    0
    Если честно в нем пока что нет какой-то изюминки.
    Ссылка
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