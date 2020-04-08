Агент: «Супряга очень быстр, как для белого парня»

Сенегальский агент Ибрагим Сонко, который в бытность карьеры игрока выступал в нескольких клубах АПЛ, дал характеристику перспективному украинскому нападающему Владиславу Супряге.

«Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он очень быстр. Ростом 186 сантиметров, но ему нужно добавить в плане физики. Он пока мягкий. Кто-то его толкнет – падает.

Супряге нужно больше заниматься в плане психологии, ментальности. Чтобы не возникало мыслей, вроде, я играю в УПЛ, забиваю, все уже есть. И в то же время, чтобы он окреп. Для этого надо работать в тренажерном зале. Я не говорю, чтобы Супряга был как Кличко, но он должен закалить себя, свой настрой, менталитет. Дабы в те моменты, когда его подсознание говорит, что он больше не может, Владислав переступал через это и дорабатывал. Все время улучшать себя, совершенствоваться.

Вспомнить хотя бы Криштиану Роналду. Он приехал в Англию высоким, худым и быстрым. В Англии он начал работать над своим телом, перешел в «Реал», затем «Ювентус» и постоянно на протяжении карьеры поддерживает себя в прекрасной форме. Сейчас у него модельное тело. Он работал над этим сам долгие годы. Супряга может быть топ-форвардом, новым Левандовски. Этот парень имеет невероятные данные и понимание игры. Все это нужно еще больше развить», – сказал Сонко.

Отметим, что Супряга в текущем сезоне сыграл 19 матчей в составе «Днепра-1», в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.

Добавим, что Ибрагим Сонко привез в «Колос» сенегальского футболиста.