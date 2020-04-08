Агент: «Супряга очень быстр, как для белого парня»

Сенегальский агент Ибрагим Сонко, который в бытность карьеры игрока выступал в нескольких клубах АПЛ, дал характеристику перспективному украинскому нападающему Владиславу Супряге.
«Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он очень быстр. Ростом 186 сантиметров, но ему нужно добавить в плане физики. Он пока мягкий. Кто-то его толкнет – падает.
Супряге нужно больше заниматься в плане психологии, ментальности. Чтобы не возникало мыслей, вроде, я играю в УПЛ, забиваю, все уже есть. И в то же время, чтобы он окреп. Для этого надо работать в тренажерном зале. Я не говорю, чтобы Супряга был как Кличко, но он должен закалить себя, свой настрой, менталитет. Дабы в те моменты, когда его подсознание говорит, что он больше не может, Владислав переступал через это и дорабатывал. Все время улучшать себя, совершенствоваться.
Вспомнить хотя бы Криштиану Роналду. Он приехал в Англию высоким, худым и быстрым. В Англии он начал работать над своим телом, перешел в «Реал», затем «Ювентус» и постоянно на протяжении карьеры поддерживает себя в прекрасной форме. Сейчас у него модельное тело. Он работал над этим сам долгие годы. Супряга может быть топ-форвардом, новым Левандовски. Этот парень имеет невероятные данные и понимание игры. Все это нужно еще больше развить», – сказал Сонко.
Отметим, что Супряга в текущем сезоне сыграл 19 матчей в составе «Днепра-1», в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.
Добавим, что Ибрагим Сонко привез в «Колос» сенегальского футболиста.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если черный парень говорит что белый достаточно хорш физически, как для белого, то это не рачсизм.
А если белый скажет про черного, что он более вынослив по тому что он черный, то это разисм.
Если черный парень говорит что белый достаточно хорш физически, как для белого, то это не рачсизм.
А если белый скажет про черного, что он более вынослив по тому что он черный, то это разисм.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.