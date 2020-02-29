Колос внес в заявку на сезон второго легионера в истории. Он – из Сенегала

«Колос» из Ковалевки обзавелся вторым легионером в истории клуба.

По информации официального сайта украинской Премьер-лиги, накануне «Колос» внес в заявку на сезон 18-летнего сенегальца Мамаду Ламин Данфа.

О сроках трудового соглашения с новичком пока информация отсутствует.

Известно, что Мамаду Ламин Данфа – мощный и рослый футболист. Его рост составляет 190 см (по другим данным – 194 см), вес – 78 кг (85 кг).

Мамаду Данфа выступает на правом фланге. Способен сыграть как классического флангового полузащитника, так и вингера. Предыдущей командой футболиста была сенегальская «Каса Спортс».

Новичок «Колоса» заигран за сборную Сенегала U-20. В ее рядах провел 3 матча, отличившись 2 ассистами. В том числе на счету Мамаду Данфа одна игра и результативная передача на чемпионате мира U-20, который в минувшем году прошел в Польше и триумфатором которого стала юношеская сборная Украины. Тогда сенегалец вышел на замену в четвертьфинале против Южной Кореи и на последних секундах дополнительного времени ассистировал партнеру, спасшему Сенегал от поражения – 3:3. Что правда, по пенальти африканцы все равно уступили представителям Азии.

Напомним, первым легионером в истории «Колоса» стал исландский форвард Арни Вильхамссон, которого клуб из Ковалевки подписал в конце ноября минувшего года.