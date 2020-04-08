Александр ПЕТРАКОВ: «Я предполагал, что Евро-2020 U-17 отменят»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Петраков расстроен, что ему с его командой не придется сыграть в элит-раунде Евро.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса отменен финальный турнир чемпионата Европы 2020 (U-17), в котором могла принять участие и сборная Украины, если бы прошла элит-раунд, также не произойдет.
Своим мнением по этому поводу поделился главный тренер сине-желтых Александр Петраков.
— Я немного расстроен, что не получилось доиграть все соревнования в этой возрастной группе. Хотя, в принципе, я предполагал, что такого решения не избежать.
— Теперь эту сборную нужно готовить к новому вызову?
— Именно так. Если ситуация с пандемией коронавируса улучшится, то осенью начнем подготовку к реформированного отбора чемпионата Европы (U-19), который стартует в ноябре. Если все будет нормально, то до начала этих соревнований мы проведем два сбора, в сентябре (пока неизвестно, с кем мы сыграем товарищеские матчи) и октябре (запланированы два домашних спарринга со сборной Румынии).
— Как будете изучать своих будущих соперников?
— Бельгию я знаю, поскольку нынешняя сборная Украины с ней уже встречалась. Хорошая команда, в ней много индивидуально сильных исполнителей. Видел я и Германию в поединке с греками. Не знаком пока только со Швецией, хотя имею представление об этой скандинавской сборной, которая исповедует силовой футбол.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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