Икер КАСИЛЬЯС: «Убежден, что когда-нибудь вернусь в Реал»

Бывший вратарь мадридского клуба хотел бы вернутся в родной клуб

  • 08.04.2020 11:55
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Икер КАСИЛЬЯС: «Убежден, что когда-нибудь вернусь в Реал»
© ФК Реал Мадрид. Икер Касильяс

38-летний вратарь «Порту» Икер Касильяс, который большую часть карьеры провел в мадридском «Реале», уверен, что однажды вернется в «королевский клуб».

«Хотелось бы однажды вернуться в «Реал». Считаю его своим домом, хотя отсутствовал пять лет. Всего я провел в клубе 25 лет и убежден, что когда-нибудь вернусь», – заявил Икер.

Напомним, Касильяс ушел из «Реала» в 2015 году на правах свободного агента.  На его счету 725 сыгранных матчей в составе «сливочных», пять выигранных чемпионств Испании и три победы в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Касильяс будет баллотироваться на пост президента федерации футбола Испании.

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Источник — Mundo Deportivo

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