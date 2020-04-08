Икер КАСИЛЬЯС: «Убежден, что когда-нибудь вернусь в Реал»

38-летний вратарь «Порту» Икер Касильяс, который большую часть карьеры провел в мадридском «Реале», уверен, что однажды вернется в «королевский клуб».

«Хотелось бы однажды вернуться в «Реал». Считаю его своим домом, хотя отсутствовал пять лет. Всего я провел в клубе 25 лет и убежден, что когда-нибудь вернусь», – заявил Икер.

Напомним, Касильяс ушел из «Реала» в 2015 году на правах свободного агента. На его счету 725 сыгранных матчей в составе «сливочных», пять выигранных чемпионств Испании и три победы в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Касильяс будет баллотироваться на пост президента федерации футбола Испании.