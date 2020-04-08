Виктор ВАЦКО: «Для Леднева сейчас нет места в сборной Украины»

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко оценил перспективы в сборной Украины полузащитника киевского «Динамо», выступающего на правах аренды в «Заре», Богдана Леднева.

«На какой позиции вы видите Леднева в национальной сборной? В «Заре» он очень сильно смотрится на позиции «десятки», под нападающим.

В сборной Украины нет такой позиции, в национальной команде схема игры немного другая. Хотя тренерский штаб «сине-желтых» показывается определенную тактическую гибкость, как, например, в матчах с Португалией и Сербией. Но, пока что, для Леднева нет позиции в этой сборной, хотя футболист он крутейший», — отметил Вацко эфире «Цыганик LIVE» на Youtube.

Ранее Мирон Маркевич предположил, что за год Леднев может оказаться в сборной Украины.