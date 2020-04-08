Виктор ВАЦКО: «Для Леднева сейчас нет места в сборной Украины»

Известный журналист высказался о лидере «Зари»

  • 08.04.2020 10:46
  • 430 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Для Леднева сейчас нет места в сборной Украины»
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко оценил перспективы в сборной Украины полузащитника киевского «Динамо», выступающего на правах аренды в «Заре», Богдана Леднева.

«На какой позиции вы видите Леднева в национальной сборной? В «Заре» он очень сильно смотрится на позиции «десятки», под нападающим.

В сборной Украины нет такой позиции, в национальной команде схема игры немного другая. Хотя тренерский штаб «сине-желтых» показывается определенную тактическую гибкость, как, например, в матчах с Португалией и Сербией. Но, пока что, для Леднева нет позиции в этой сборной, хотя футболист он крутейший», — отметил Вацко эфире «Цыганик LIVE» на Youtube.

Ранее Мирон Маркевич предположил, что за год Леднев может оказаться в сборной Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.04.2020 10:50
    0
    Слева в полузащите!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.04.2020 10:50
    0
    Слева в полузащите!!!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности