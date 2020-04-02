Мирон МАРКЕВИЧ: «За это время Леднев может оказаться в сборной Украины»

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич пытается найти позитив в том, что Евро-2020 из-за коронавируса перенесли на следующий год.

- Учитывая игру нынешней сборной Украины, является ли огорчением, что Евро-2020 перенесли?

- Какое может быть огорчение, если не было другого выхода. А что касается сборной, то, возможно, это нам и на руку. Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды. Тот же Леднев, если не сбавит обороты, вполне может стать боевой единицей для главной команды страны. Огорчение есть по той причине, что этим летом мы вообще не увидим такой интересный турнир.

- То есть через год сборная Украины может стать сильнее?

- Важно, чтобы она не стала слабее. Текущий уровень игры команды Андрея Шевченко высок, поэтому хочется пожелать, чтобы сине-желтые продолжали нас радовать своими результатами.