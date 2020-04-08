Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Нам все еще очень нужны волонтеры»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, как развивается ее проект помощи одесситам в условиях карантина.



«Работаем. Быстро, слаженно и дружно. До конца дня первая тысяча продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода. Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?». Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами, с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь.



Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем. Дальше – больше! Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры!», – написала Ястремская в инстаграме.