Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Нам все еще очень нужны волонтеры»

Украинская теннисистка – о результатах работы ее проекта

  • 08.04.2020 10:44
  • 161 просмотр
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Нам все еще очень нужны волонтеры»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, как развивается ее проект помощи одесситам в условиях карантина.
 
«Работаем. Быстро, слаженно и дружно. До конца дня первая тысяча продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода. Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?». Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами, с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь.
 
Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем. Дальше – больше! Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры!», – написала Ястремская в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работаем 💪 Быстро, слаженно и дружно. До конца дня первая 1000 продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода. ✅Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?» 🙏Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. ✅Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами,с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь. Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем. Дальше – больше! @goreniux 🙏🏼 Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры! #фондДiя #дiяпротивпандемии #одесса #помощь #DY

Публикация от Dayana Yastremska 📎 (@dayana_yastremskay)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 08.04.2020 10:53
    +2
    Молодчинка Ястремская
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.04.2020 10:53
    +2
    Молодчинка Ястремская
    Ссылка
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