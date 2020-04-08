Артем БЕСЕДИН: «Нападающему Динамо очень трудно найти свой шанс»

Форвард столичного клуба – о причинах спада результатов команды

  • 08.04.2020 09:30
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Артем БЕСЕДИН: «Нападающему Динамо очень трудно найти свой шанс»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Артем Беседин рассказал о причинах спада результатов киевского клуба.
 
- Что мешает киевскому «Динамо» реализовывать свой потенциал на протяжении последних сезонов?
- Мы навязываем борьбу «Шахтеру» в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает. Более ответственно и профессионально подходить к играм с аутсайдерами. Чего-то нам не хватает, где-то не дорабатываем.
 
- Почему киевское «Динамо» мало забивает?
- Мы теряем очки с аутсайдерами. Я считаю, что к таким матчам необходимо подходить крайне ответственно. Бывает моментов много, а иногда их вообще нет. Нападающему «Динамо» очень трудно найти свой шанс. Не знаю, с чем это связано. Приходится что-то «крутить» свое.
 
Мало фланговых атак и подач. Я согласен, я много моментов не реализовываю. Однако в каждой линии должен быть баланс, каждый должен знать свою работу на футбольном поле и делать ее хорошо.

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Источник — Футбол 1/2/3

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