Артем БЕСЕДИН: «Нападающему Динамо очень трудно найти свой шанс»

Форвард «Динамо» Артем Беседин рассказал о причинах спада результатов киевского клуба.



- Что мешает киевскому «Динамо» реализовывать свой потенциал на протяжении последних сезонов?

- Мы навязываем борьбу «Шахтеру» в очных встречах, однако на дистанции нас не хватает. Более ответственно и профессионально подходить к играм с аутсайдерами. Чего-то нам не хватает, где-то не дорабатываем.



- Почему киевское «Динамо» мало забивает?

- Мы теряем очки с аутсайдерами. Я считаю, что к таким матчам необходимо подходить крайне ответственно. Бывает моментов много, а иногда их вообще нет. Нападающему «Динамо» очень трудно найти свой шанс. Не знаю, с чем это связано. Приходится что-то «крутить» свое.



Мало фланговых атак и подач. Я согласен, я много моментов не реализовываю. Однако в каждой линии должен быть баланс, каждый должен знать свою работу на футбольном поле и делать ее хорошо.

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