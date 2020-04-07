Владимир ТАНЧИК: «Ключевая задача Карпат – остаться в УПЛ»

Полузащитник Владимир Танчик, который перешел в «Карпаты» в феврале, считает, что нынешний состав львовской команды очень молодой:

- Сейчас ты входишь в тройку самых старших футболистов «Карпат».

- Откровенно говоря, даже не думал об этом. Я не чувствую себя старым, это точно. В «Карпатах» молодой коллектив, ведь мне только 28, а я уже в перечне самых опытных.

- Матар Диейе и Геннадий Пасич признались, что противостояние с «Олимпиком» в борьбе за сохранение места в УПЛ является принципиальным для них. А как ты относишься к конкуренции со своей бывшей командой?

- Я знаю только нескольких ребят из нынешнего состава «Олимпика», там сейчас совершенно новая команда. На самом деле не важно, кто против нас.

Ключевая задача для «Карпат» - остаться в Премьер-лиге. А кого мы обойдем и опередим - не имеет значения. Буду думать об этом в последнюю очередь. Самое важное то, что все в коллективе сконцентрированы на совместной цели и это нам помогает.