Владимир ТАНЧИК: «Ключевая задача Карпат – остаться в УПЛ»

Хавбек «Карпат» надеется, что команда избежит вылета

  • 07.04.2020 21:48
  • 113 просмотров
  • 0 комментариев
Владимир ТАНЧИК: «Ключевая задача Карпат – остаться в УПЛ»
© ФК Карпаты. Владимир Танчик

Полузащитник Владимир Танчик, который перешел в «Карпаты» в феврале, считает, что нынешний состав львовской команды очень молодой:

- Сейчас ты входишь в тройку самых старших футболистов «Карпат».
- Откровенно говоря, даже не думал об этом. Я не чувствую себя старым, это точно. В «Карпатах» молодой коллектив, ведь мне только 28, а я уже в перечне самых опытных.

- Матар Диейе и Геннадий Пасич признались, что противостояние с «Олимпиком» в борьбе за сохранение места в УПЛ является принципиальным для них. А как ты относишься к конкуренции со своей бывшей командой?
- Я знаю только нескольких ребят из нынешнего состава «Олимпика», там сейчас совершенно новая команда. На самом деле не важно, кто против нас.

Ключевая задача для «Карпат» - остаться в Премьер-лиге. А кого мы обойдем и опередим - не имеет значения. Буду думать об этом в последнюю очередь. Самое важное то, что все в коллективе сконцентрированы на совместной цели и это нам помогает.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности