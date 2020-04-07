Андрей ПЯТОВ: «После Луческу тренировки стали гораздо легче»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов заявил, что, по сравнению с Мирчей Луческу, у его преемника на посту наставника «Горняков» Пауло Фонсеки и нынешнего тренера команды Луиша Каштру не такие сложные тренировки:
«У Мистера были хорошие тренировки. После месяца отпуска собираемся, он смотрит, кто работал, а кто нет. И ты целую неделю просто бегаешь без мячей.
Но это не куперы, которые заставляли прежде бегать. Обычная беговая работа вокруг поля, с изменением ритма.
К счастью, мы, вратари, начали свою банду формировать. Где-то немного отставали, где-то хитрили. Ни один голкипер не любит бегать.
Затем был Фонсека, сейчас – Каштру. После Мистера у них гораздо легче».
Ране Пятов рассказал, какие вратари являются для него примером.
Источник — Футбол 24
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