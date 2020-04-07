ВИДЕО. Боатенг оригинально поздравил Рибери с днем рождения

Сегодня полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери исполнилось 37 лет.
Его бывший партнер по «Баварии» Жером Боатенг оригинально поздравил француза с днем рождения. Он выложил видео, на котором Рибери спит:
«Просыпайся, Франк! Сегодня твой день рождения», - написал Боатенг.
Месяц назад Рибери восстановился после травмы.
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Источник — Instagram
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