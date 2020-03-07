Рибери возобновил тренировки с Фиорентиной

В начале декабря Франк Рибери получил травму голеностопа и перенес операцию.
Теперь же Рибери восстановился после травмы и вчера вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»:
📸👑🧢 #ForzaViola 💜 @FranckRibery pic.twitter.com/Slgfw0sIj3— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 6, 2020
В нынешнем сезоне Рибери провел 11 матчей в Серии А, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.
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Источник — Twitter
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