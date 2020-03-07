Рибери возобновил тренировки с Фиорентиной

В начале декабря Франк Рибери получил травму голеностопа и перенес операцию.

Теперь же Рибери восстановился после травмы и вчера вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»:

В нынешнем сезоне Рибери провел 11 матчей в Серии А, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.