Милан хочет подписать Давида Сильву

Представители «Милана» провели встречу с агентом полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы.

Как сообщает итальянская пресса, тренерский штаб «россонери» хотят видеть в своем составе опытного полузащитника. 34-летний испанец может достаться «Милану» бесплатно, так как у него заканчивается контракт с «Сити» и он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Сильва сыграл 28 матчей за «Ман Сити», забил 3 мяча и сделал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма хочет подписать Давида Сильву.