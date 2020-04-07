Милан хочет подписать Давида Сильву

Ветеран «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Италии

  • 07.04.2020 17:19
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Милан хочет подписать Давида Сильву
© ФК Манчестер Сити. Давид Сильва

Представители «Милана» провели встречу с агентом полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы.

Как сообщает итальянская пресса, тренерский штаб «россонери» хотят видеть в своем составе опытного полузащитника. 34-летний испанец может достаться «Милану» бесплатно, так как у него заканчивается контракт с «Сити» и он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Сильва сыграл 28 матчей за «Ман Сити», забил 3 мяча и сделал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма хочет подписать Давида Сильву.

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Источник — Corriere dello Sport

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