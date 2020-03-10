Клуб Бекхэма хочет подписать Давида Сильву

Клуб известного в прошлом футболиста Дэвида Бекхэма, «Интер Майами» хочет подписать хавбека «Манчестер Сити» Давида Сильву.

В конце этого сезона у 34-летнего испанца заканчивается контракт с клубом. Ранее сообщалось, что Сильву хочет заполучить «Нью-Йорк Сити».

Однако, как утверждает английская пресса, Дэвид Бекхэм хочет перехватить Сильву.

Напомним, что в этом сезоне «Интер Майами» дебютировал в МЛС, уступив в первой игре «Лос-Анджелесу».

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» вынудит клуб Бекхэма сменить название.