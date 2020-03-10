Клуб Бекхэма хочет подписать Давида Сильву

Клуб известного в прошлом футболиста Дэвида Бекхэма, «Интер Майами» хочет подписать хавбека «Манчестер Сити» Давида Сильву.
В конце этого сезона у 34-летнего испанца заканчивается контракт с клубом. Ранее сообщалось, что Сильву хочет заполучить «Нью-Йорк Сити».
Однако, как утверждает английская пресса, Дэвид Бекхэм хочет перехватить Сильву.
Напомним, что в этом сезоне «Интер Майами» дебютировал в МЛС, уступив в первой игре «Лос-Анджелесу».
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» вынудит клуб Бекхэма сменить название.
Источник — Daily Star
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