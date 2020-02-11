Миланский Интер вынудит клуб Бекхэма сменить название

Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» вскоре сменит название.
Миланский «Интер» подал в суд по делу об авторских правах на это название в США. Итальянцы подали заявку на регистрацию товарного знака в США еще в 2014-м году для получения эксклюзивных прав на название «Интер».
Первое слушание прошло 11 февраля, в ходе которого представители «Интер Майами» не нашли веских доводов в свою защиту.
В случае, если миланский клуб сможет доказать свою правоту в суде, «Интер Майами» придется сменить название.
Напомним, что в этом году «Интер Майами» дебютирует в МЛС.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может подписать Луку Модрича.
Источник — Football-Italia
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