Миланский Интер вынудит клуб Бекхэма сменить название

«Интер Майами» вскоре получит другое имя

  • 11.02.2020 03:22
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Миланский Интер вынудит клуб Бекхэма сменить название

Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» вскоре сменит название.

Миланский «Интер» подал в суд по делу об авторских правах на это название в США. Итальянцы подали заявку на регистрацию товарного знака в США еще в 2014-м году для получения эксклюзивных прав на название «Интер».

Первое слушание прошло 11 февраля, в ходе которого представители «Интер Майами» не нашли веских доводов в свою защиту.

В случае, если миланский клуб сможет доказать свою правоту в суде, «Интер Майами» придется сменить название.

Напомним, что в этом году «Интер Майами» дебютирует в МЛС.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может подписать Луку Модрича.

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Источник — Football-Italia

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