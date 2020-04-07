Ибрагимович хочет продолжить карьеру в Серии А

Ранее стало известно о том, что Златан Ибрагимович, скорее всего, покинет «Милан» в конце сезона из-за разногласий с руководством клуба.
Многие предполагали, что уход из «Милана» будет означать завершение карьеры 38-летнего шведа.
Однако теперь стало известно, что Ибрагимович намерен продолжать карьеру, при чем именно в Серии А.
Если Златан так и не сможет найти общий язык с руководством «Милана», то будет искать другой клуб в Италии, который будет готов удовлетворить его требования.
В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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