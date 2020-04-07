Ибрагимович хочет продолжить карьеру в Серии А

Ранее стало известно о том, что Златан Ибрагимович, скорее всего, покинет «Милан» в конце сезона из-за разногласий с руководством клуба.

Многие предполагали, что уход из «Милана» будет означать завершение карьеры 38-летнего шведа.

Однако теперь стало известно, что Ибрагимович намерен продолжать карьеру, при чем именно в Серии А.

Если Златан так и не сможет найти общий язык с руководством «Милана», то будет искать другой клуб в Италии, который будет готов удовлетворить его требования.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А.