Ибрагимович хочет продолжить карьеру в Серии А

При этом форвард, скорее всего, покинет «Милан»

  • 07.04.2020 17:20
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  • 1 комментарий
Ибрагимович хочет продолжить карьеру в Серии А
© twitter.com/acmilan

Ранее стало известно о том, что Златан Ибрагимович, скорее всего, покинет «Милан» в конце сезона из-за разногласий с руководством клуба.

Многие предполагали, что уход из «Милана» будет означать завершение карьеры 38-летнего шведа.

Однако теперь стало известно, что Ибрагимович намерен продолжать карьеру, при чем именно в Серии А.

Если Златан так и не сможет найти общий язык с руководством «Милана», то будет искать другой клуб в Италии, который будет готов удовлетворить его требования.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.04.2020 17:48
    0
    Интер?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.04.2020 17:48
    0
    Интер?
    Ссылка
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