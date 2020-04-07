Алексей ЧИЧИКОВ: «Хуже всего, что не знаем, когда это все кончится»

Хавбек «Днепра-1» высказался о карантине, связанном с пандемией коронавируса

  • 07.04.2020 16:51
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Алексей ЧИЧИКОВ: «Хуже всего, что не знаем, когда это все кончится»
© СК Днепр-1. Алексей Чичиков

Полузащитник «Днепра-1» рассказывает, чем живет несколько последних недель

- Настроение не слишком. Главное - чтобы в государстве и мире все нормализовалось. Потом будем о футболе думать. Хуже всего то, что не знаем, когда это закончится. Остается одно - ждать.

- Как в «Днепре-1» происходил переход футболистов на другой режим существования и какова ситуация сегодня?
- Сначала нас распустили в неделю. Потом еще на неделю. Потом сказали ждать. Каждому футболисту дают план подготовки, его тренерский штаб корректирует в зависимости от условий, в которых игрок может тренироваться. Кто успел уехать из Днепра - поехал, кто нет - работает в городе.

- Ваш «рецепт» проведение индивидуальных тренировок ...
- Ничего особенного. Хорошо то, что в Днепре достаточно мест для занятий. Например, на косе или у яхт-клуба, недалеко от меня. Заниматься можно в любом месте, в т.ч. дома, чтобы желание было. Например, в квартире можно делать статические упражнения, приседать, работать с резиной и тому подобное.

- Почему посвящаете свободное время?
- 12 февраля в меня родился ребенок. Малыш забирает все время.

- Какова общая ситуация в городе Днепре?
- Сложная. На первых порах, как мне кажется, люди не очень всерьез все восприняли: много на улицах, парки были забиты. Однако с каждой неделей требования по самоизоляции становятся жестче, теперь в парк не сходишь и на улице необходимо иметь при себе документы. Думаю, это правильно: самоизоляция должна быть настоящей.

- Что Вам рассказывают партнеры?
- Да у всех примерно одинаковая ситуация: кто-то читает, кто-то сериалы смотрит, у кого, как у меня, домашне-семейные хлопоты. Хорошо, что мы сейчас с семьями, плохо, что при таких обстоятельствах ... Ждем улучшения ...

- Очевидно, улучшение сейчас у всех ассоциируется с простыми радостями - например, возможностью поиграть в футбол ...
- Так и есть. Очень хочется вернуться к нормальной тренировочно-игрового ритма. Надеюсь, что через недолгое время Чемпионат возобновится. Однако сегодня главное - здоровье людей.

Ранее о варианте продолжения сезона высказался тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко.

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Источник — УПЛ

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