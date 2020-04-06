МИХАЙЛЕНКО: «После карантина нужно 2-3 недели, чтобы войти в игровой ритм»

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко высказался на тему возобновления чемпионата Украины после карантина.
«Если провести сейчас функциональное тестирование, то показатели будут в пределах нормы. Это будут околооптимальные кондиции. Если игрок индивидуально работает, то достаточно провести 2-3 тренировки в неделю для развития каких-то качеств, чтобы оставаться в форме.
Футбол — коллективный вид спорта. Тренироваться группами по 2 человека — сомневаюсь, что это что-то даст. Это будет поддержание физической формы. Игра в футбол — это не бег по лесу. После карантина нужно 2-3 недели, чтобы снова войти в игровой ритм, привыкнуть к работе с мячом», — сказал Михайленко в эфире телеканала «Футбол 1».
Напомним, что карантин в Украине установлен до 24-го апреля.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.