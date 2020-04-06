МИХАЙЛЕНКО: «После карантина нужно 2-3 недели, чтобы войти в игровой ритм»

Наставник «Днепра-1» рассказал о поддержке формы футболистами

  • 06.04.2020 11:22
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МИХАЙЛЕНКО: «После карантина нужно 2-3 недели, чтобы войти в игровой ритм»
© scdnipro1.com.ua

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко высказался на тему возобновления чемпионата Украины после карантина.

«Если провести сейчас функциональное тестирование, то показатели будут в пределах нормы. Это будут околооптимальные кондиции. Если игрок индивидуально работает, то достаточно провести 2-3 тренировки в неделю для развития каких-то качеств, чтобы оставаться в форме.

Футбол — коллективный вид спорта. Тренироваться группами по 2 человека — сомневаюсь, что это что-то даст. Это будет поддержание физической формы. Игра в футбол — это не бег по лесу. После карантина нужно 2-3 недели, чтобы снова войти в игровой ритм, привыкнуть к работе с мячом», — сказал Михайленко в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что карантин в Украине установлен до 24-го апреля.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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