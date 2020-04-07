Томас МЮЛЛЕР: «Бавария — это моя страсть»

Немецкий футболист поделился впечатлениями о продлении контракта с мюнхенским клубом

  • 07.04.2020 16:44
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Томас МЮЛЛЕР: «Бавария — это моя страсть»
© ФК Бавария Мюнхен. Томас Мюллер

30-летний футболист «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом.

«Обе стороны подписали соглашение с чувством глубокого удовлетворения. Я уверен, что когда мяч снова вернется в дело, мы продолжим добиваться успехов. Это мотивирует меня. Для меня продление контракта с «Баварией» было абсолютным приоритетом. Клуб думал в том же ключе. Две трети своей жизни я провел в «Баварии». Сложно сказать, сопровождал ли я клуб, или он меня, но мы точно бились друг за друга. «Бавария» для меня больше чем работодатель. Этот клуб — моя страсть! Я рад, что пробуду здесь еще два года, и в это время я как всегда буду выкладываться на максимум», — отметил Мюллер.

Новое соглашение Мюллера с «Баварией» рассчитано до лета 2023-го года. В текущем сезоне Томас провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 19 результативных передач.

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Источник — ФК Бавария

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