ВИДЕО. Мюллер продлил контракт с Баварией до 2023 года

Форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Томас Мюллер продлил контракт с клубом.
Новое соглашение 30-летнего игрока рассчитано до 2023 года. Предыдущий контракт истекал в 2021 году.
#Müllered2023 ✍ pic.twitter.com/Tqecbuv6FW— FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2020
Мюллер выступает в первой команде «Баварии» с 2007 года. С мюнхенским клубом он восемь раз становился чемпионом Германии, а в 2013 году выиграл Лигу чемпионов.
Отметим, что в этом сезоне Мюллер провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 10 мячей.
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.