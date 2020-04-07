ВИДЕО. Мюллер продлил контракт с Баварией до 2023 года

Форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Томас Мюллер продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 30-летнего игрока рассчитано до 2023 года. Предыдущий контракт истекал в 2021 году.

Мюллер выступает в первой команде «Баварии» с 2007 года. С мюнхенским клубом он восемь раз становился чемпионом Германии, а в 2013 году выиграл Лигу чемпионов.

Отметим, что в этом сезоне Мюллер провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 10 мячей.