Александр ХАЦКЕВИЧ: «Завидую белорусам, что они сейчас играют»

Экс-тренер «Динамо» внимательно следит за чемпионатом Беларуси

  • 07.04.2020 16:03
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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Завидую белорусам, что они сейчас играют»
© ФК Ротор. Александр Хацкевич

Наставник «Ротора» Александр Хацкевич высказался о чемпионате Беларуси, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса.

«Я, честно сказать, завидую, что они играют, но сейчас такое время, когда важнее здоровье.

Не знаю, как долго он будет продолжаться, но я с интересом слежу за ним. Тем более, картинка идет на многие страны.

Возможно, кто-то даже и не знал, что и в Беларуси тоже есть футбол. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы», – сказал Хацкевич.

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Источник — Р-Спорт

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