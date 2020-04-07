ФОТО. Игроку Динамо, который раздавал маски, подарили BMW

18-летнему полузащитнику киевского «Динамо» Евгению Рязанцеву родители подарили BMW.
«Девочка любит буквы BMW. Благодарю родителей за подарок», — написал Рязанцев в Instagram, указав у себя в профиле BMW 750Li с объемом двигателя 4,4 литра. Стоимость нового автомобиля у официального дилера составляет 2,785 миллиона гривен.
Ранее Рязанцев отметился тем, что бесплатно раздавал защитные маски пожилым людям.
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Источник — Instagram
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Потому что там играют детки-мажорики.
Которым и напрягаться не нужно,все и так есть.
Всем великим или просто,очень хорошим спортсменам,мирового уровня,приходилось преодолевать,порог бедности,недоедать,что бы чего то добиться.
Самое обидное,что так и во всем.
Потому что там играют детки-мажорики.
Которым и напрягаться не нужно,все и так есть.
Всем великим или просто,очень хорошим спортсменам,мирового уровня,приходилось преодолевать,порог бедности,недоедать,что бы чего то добиться.
Самое обидное,что так и во всем.
Потому что там играют детки-мажорики.
Которым и напрягаться не нужно,все и так есть.
Всем великим или просто,очень хорошим спортсменам,мирового уровня,приходилось преодолевать,порог бедности,недоедать,что бы чего то добиться.
Самое обидное,что так и во всем.
Потому что там играют детки-мажорики.
Которым и напрягаться не нужно,все и так есть.
Всем великим или просто,очень хорошим спортсменам,мирового уровня,приходилось преодолевать,порог бедности,недоедать,что бы чего то добиться.
Самое обидное,что так и во всем.
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