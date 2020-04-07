ФОТО. Игроку Динамо, который раздавал маски, подарили BMW

18-летний футболист будет ездить на автомобиле почти за 3 миллиона гривен

  • 07.04.2020 14:25
  • 3014 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Игроку Динамо, который раздавал маски, подарили BMW
© Instagram. Евгений Рязанцев

18-летнему полузащитнику киевского «Динамо» Евгению Рязанцеву родители подарили BMW.

«Девочка любит буквы BMW. Благодарю родителей за подарок», — написал Рязанцев в Instagram, указав у себя в профиле BMW 750Li с объемом двигателя 4,4 литра. Стоимость нового автомобиля у официального дилера составляет 2,785 миллиона гривен.

Ранее Рязанцев отметился тем, что бесплатно раздавал защитные маски пожилым людям.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 07.04.2020 15:05
    +1
    Кирилл Бондаренко, 07.04.2020 14:54
    Теперь понятно,почему Динамо такое дно.
    Потому что там играют детки-мажорики.
    Которым и напрягаться не нужно,все и так есть.
    Всем великим или просто,очень хорошим спортсменам,мирового уровня,приходилось преодолевать,порог бедности,недоедать,что бы чего то добиться.
    Самое обидное,что так и во всем.
    У Динамо хоть школа есть. Чем не может больше никто в Украине похвастаться
    Ссылка
    Кирилл Бондаренко
      Кирилл Бондаренко, 07.04.2020 14:54
    0
    Теперь понятно,почему Динамо такое дно.
    Потому что там играют детки-мажорики.
    Которым и напрягаться не нужно,все и так есть.
    Всем великим или просто,очень хорошим спортсменам,мирового уровня,приходилось преодолевать,порог бедности,недоедать,что бы чего то добиться.
    Самое обидное,что так и во всем.
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 07.04.2020 14:51
    +1
    Десь через пару років основний склад Динамо з таких "блатних" будуть навіть Інгулець з Минаєм обігрувати
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 07.04.2020 14:36
    +1
    Кто это??? Очевидно, еще один не блатной большой талант из академии Динамо?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.04.2020 14:29
    +3
    "Дівчинка"????. Надіюсь він не про себе!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.04.2020 14:29
    +3
    "Дівчинка"????. Надіюсь він не про себе!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 07.04.2020 15:05
    +1
    Кирилл Бондаренко, 07.04.2020 14:54
    Теперь понятно,почему Динамо такое дно.
    Потому что там играют детки-мажорики.
    Которым и напрягаться не нужно,все и так есть.
    Всем великим или просто,очень хорошим спортсменам,мирового уровня,приходилось преодолевать,порог бедности,недоедать,что бы чего то добиться.
    Самое обидное,что так и во всем.
    У Динамо хоть школа есть. Чем не может больше никто в Украине похвастаться
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 07.04.2020 14:51
    +1
    Десь через пару років основний склад Динамо з таких "блатних" будуть навіть Інгулець з Минаєм обігрувати
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 07.04.2020 14:36
    +1
    Кто это??? Очевидно, еще один не блатной большой талант из академии Динамо?
    Ссылка
    Кирилл Бондаренко
      Кирилл Бондаренко, 07.04.2020 14:54
    0
    Теперь понятно,почему Динамо такое дно.
    Потому что там играют детки-мажорики.
    Которым и напрягаться не нужно,все и так есть.
    Всем великим или просто,очень хорошим спортсменам,мирового уровня,приходилось преодолевать,порог бедности,недоедать,что бы чего то добиться.
    Самое обидное,что так и во всем.
    Ссылка
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