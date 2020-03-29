Молодой игрок Динамо закупил маски и раздал их прохожим бесплатно

18-летний полузащитник «Динамо» Евгений Рязанцев организовал благотворительную акцию в Киеве.

Молодой футболист закупил 300 масок и сам раздал их людям пожилого возраста. Футболист рассказал про свою идею:

«Закупил 300 масок и вместе с друзьями раздавал их на Севастопольской площади. Давали людям старшего возраста, еще в больницу отвезли. К сожалению, не у всех есть возможность купить маски. Если я могу помочь людям чем-то, то делаю это.

Если будет возможность, то в течение нескольких дней еще закупим маски и отвезем в детский дом. Как реагировали люди на улице? Были удивлены. А несколько 13-летних ребят даже узнали меня».

Момент раздачи масок Евгением Рязанцевым попал в эфир телеканала «Украина».