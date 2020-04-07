Сергей РЫБАЛКА: «Игра сборной Украины напоминает Динамо при Реброве»

30-летний экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка оценил свои шансы вернуться в главную команду страны.

– Ты рад что Евро-2020 перенесли на год? В перспективе видишь себя в сборной Шевченко?

– Сейчас у меня мысли восстановиться после травмы. Я даже не загадываю. Хочется просто вернуться на поле, потому что последние полгода без футбола у меня уже крыша едет. Мне сейчас бы вернуться на поле, вернуть свои кондиции.

Мне бы хотелось, чтобы на меня обратили внимание. Хотелось бы, конечно, и в сборную попасть.

– Ты понимаешь, что под эту структуру, которая сейчас строится в сборной, ты очень хорошо подходишь?

– В принципе, да. Я никогда не прятался от мяча, всегда старался помочь защитникам, открыться под передачу. То есть тот футбол, который сейчас показывает сборная, мне напоминает игру «Динамо» в первые два года под руководством Реброва.

Сама структура, то, как перемещаются, как опорник перемещается, как фланговые игроки смещаются в центр. Я вижу тот футбол, который показывало «Динамо» при Реброве.

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