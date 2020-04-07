ДУГЛАС: «В Бразилии чемпионат более сбалансирован, чем в Украине»

Экс-защитник «Днепра» Дуглас сравнил украинскую Премьер-лигу и бразильский чемпионат.

«Украинский чемпионат в последние годы терял силу из-за проблем, которые пережила страна и которые отразились на футболе. «Шахтеру» все же удалось сохранить хороший уровень, но большинство команд пострадали.

В Бразилии чемпионат более сбалансирован, командам трудно долго оставаться на вершине, здесь не так много дисбаланса между большими и средними командами, 8-10 команд всегда имеют возможность выиграть чемпионат», - сказал Дуглас.

Напомним, Дуглас выступал за «Днепр» с 2013 по 2016 год. Всего провел за клуб 87 матчей, забил один мяч.

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