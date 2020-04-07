Евгений КОНОПЛЯНКА: «Одной ногой уже был в Ливерпуле»

Украинский полузащитник едва не перешел в английский клуб

  • 07.04.2020 12:14
  • 1775 просмотров
  • 10 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Одной ногой уже был в Ливерпуле»
© УАФ. Евгений Коноплянка

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка принял участие в дебютном выпуске проекта #GOnline на официальной странице УАФ в Instagram, где в прямом эфире ответил на вопросы болельщиков, рассказал о своем карантине и Евро-2020 и объяснил, почему болеет за «Манчестер Сити».

О карантине

- На карантине мне не скучно. Чем можно заняться дома? Первое — играть с детьми. Надо придумывать, чем их занять, иначе они будут сидеть у тебя на голове.

Второе — заниматься спортом. Третье — убирать в квартире. Четвертое — готовить пищу. Раньше это редко делал, но у меня получается. И пятое — беру ноутбук и смотрю фильмы и сериалы. Или играю в Playstation. Хотя все это мне тоже потом надоедает, хочется поехать куда-то, но необходимо соблюдать карантин.

О Евро и сборной

- Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Это мечта любого футболиста. Хотел бы почувствовать эти эмоции. Если ты не веришь в чудеса, то тебе здесь нет места. Все реально.

Когда играли отбор, сначала в себя верили только мы, потом в нас начали верить все. Когда все верят — нас трудно сломать. Мауро Тассотти и Андреа Мальдера, помощники Андрея Шевченко, хотя и не знают языка, но как свои. Они говорят по-английски. У нас в сборной очень теплая атмосфера, словами не передать.

О Зинченко

- Болею за Зинченко. Когда его не было в «Сити», то, конечно, я поддерживал «Ливерпуль». Когда я был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал еще сильнее болеть за «красных». Они человечны. Боролись за то, чтобы мой трансфер в «Ливерпуль» состоялся. Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала. Правда, когда Зинченко перешел в «Сити», стал поддерживать эту команду.

Об отце-агенте

- Во время карьеры было много звонков от разных агентов, поэтому в итоге я попросил отца помочь и дал ему все эти номера, чтобы звонили ему, а он все это фильтровал и мне сообщал, с кем можно разговаривать. Долгое время я был сам себе агент, но потом понял, что это тяжеловато.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    Max123
      Max123, 07.04.2020 13:40
    0
    Одной ноги и одного финта мало. Нужно еще и голова
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 13:14
    +1
    DIM-C, 07.04.2020 13:12
    Играть с одним финтом то же можно, вспомните хотя бы Роббена, но при этом нужно пахать как конь, а не делать пробежечки с расстопыренными как Роналдиньо пальцами
    Спору нет, но он, наверное, мог бы блистать после Днепра в лигах по проще, как то Бельгия, Голландия, Турция какая-то, если бы очень повезло то Италия и то если б там тренер холил и лелеял, а вот с Англией не верю, как и не верил чего он в Германию подался
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 13:12
    +2
    DIM-C, 07.04.2020 13:05
    Сколько можно об этом вспоминать? Наверное, только в Украине игроки могут с гордостью и рассказывать о несостоявшихся трансферах. Просидел на банке в Севильи, Шальке... теперь сидит в Шахтёре, но думает что заиграл бы в Ливерпуле? Или льстит просто то что его хотели подписать?
    Миля, Леон до конца жизни будут рассказывать если бы да кабы, да и не только они, а по факту множество делает. Хотя небезосновательно Шева мог бы рассказывать что он покорил Милан, но молчит и сделал это по факту. А сейчас карьеру тренера делает, а не плачется что Челси барахло или то что в Реале мог оказаться или еще в множестве клубов
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 07.04.2020 13:12
    +2
    dd dent, 07.04.2020 13:10
    понятно что одной в ливере, двумя в севилье (кстати в самом пике карьеры и формы казалось бы) да шальке, сейчас в шахте - везде жо в общем-то, скорее всего в Англии тоже было бы так и ему б не сказали что можешь бегать с 1 финтом своим и в защиту не ногой
    Играть с одним финтом то же можно, вспомните хотя бы Роббена, но при этом нужно пахать как конь, а не делать пробежечки с расстопыренными как Роналдиньо пальцами
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 13:10
    0
    понятно что одной в ливере, двумя в севилье (кстати в самом пике карьеры и формы казалось бы) да шальке, сейчас в шахте - везде жо в общем-то, скорее всего в Англии тоже было бы так и ему б не сказали что можешь бегать с 1 финтом своим и в защиту не ногой
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 13:08
    0
    одно
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 07.04.2020 13:08
    0
    А по сабжу: " Боролись за то, чтобы мой трансфер в «Ливерпуль» состоялся. " - ребятам сказали, "клаусула 25 млн, платите - забирайте", а чуваки начали свои условия ставить типа "да, 25, но в 4 платежа на несколько лет"... Только Беня не тот человек который даёт беспроцентные кредиты ))
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 07.04.2020 13:05
    +1
    Сколько можно об этом вспоминать? Наверное, только в Украине игроки могут с гордостью и рассказывать о несостоявшихся трансферах. Просидел на банке в Севильи, Шальке... теперь сидит в Шахтёре, но думает что заиграл бы в Ливерпуле? Или льстит просто то что его хотели подписать?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.04.2020 13:04
    0
    Об отце-агенте.
    Жадность.
    Хочешь в нормальную команду -потраться на нормального агента.
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 07.04.2020 12:23
    0
    Какой ногой,ну что ты несешь Евгешка
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 13:12
    +2
    DIM-C, 07.04.2020 13:05
    Сколько можно об этом вспоминать? Наверное, только в Украине игроки могут с гордостью и рассказывать о несостоявшихся трансферах. Просидел на банке в Севильи, Шальке... теперь сидит в Шахтёре, но думает что заиграл бы в Ливерпуле? Или льстит просто то что его хотели подписать?
    Миля, Леон до конца жизни будут рассказывать если бы да кабы, да и не только они, а по факту множество делает. Хотя небезосновательно Шева мог бы рассказывать что он покорил Милан, но молчит и сделал это по факту. А сейчас карьеру тренера делает, а не плачется что Челси барахло или то что в Реале мог оказаться или еще в множестве клубов
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 07.04.2020 13:12
    +2
    dd dent, 07.04.2020 13:10
    понятно что одной в ливере, двумя в севилье (кстати в самом пике карьеры и формы казалось бы) да шальке, сейчас в шахте - везде жо в общем-то, скорее всего в Англии тоже было бы так и ему б не сказали что можешь бегать с 1 финтом своим и в защиту не ногой
    Играть с одним финтом то же можно, вспомните хотя бы Роббена, но при этом нужно пахать как конь, а не делать пробежечки с расстопыренными как Роналдиньо пальцами
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 13:14
    +1
    DIM-C, 07.04.2020 13:12
    Играть с одним финтом то же можно, вспомните хотя бы Роббена, но при этом нужно пахать как конь, а не делать пробежечки с расстопыренными как Роналдиньо пальцами
    Спору нет, но он, наверное, мог бы блистать после Днепра в лигах по проще, как то Бельгия, Голландия, Турция какая-то, если бы очень повезло то Италия и то если б там тренер холил и лелеял, а вот с Англией не верю, как и не верил чего он в Германию подался
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 07.04.2020 13:05
    +1
    Сколько можно об этом вспоминать? Наверное, только в Украине игроки могут с гордостью и рассказывать о несостоявшихся трансферах. Просидел на банке в Севильи, Шальке... теперь сидит в Шахтёре, но думает что заиграл бы в Ливерпуле? Или льстит просто то что его хотели подписать?
    Ссылка
    Max123
      Max123, 07.04.2020 13:40
    0
    Одной ноги и одного финта мало. Нужно еще и голова
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 13:10
    0
    понятно что одной в ливере, двумя в севилье (кстати в самом пике карьеры и формы казалось бы) да шальке, сейчас в шахте - везде жо в общем-то, скорее всего в Англии тоже было бы так и ему б не сказали что можешь бегать с 1 финтом своим и в защиту не ногой
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2020 13:08
    0
    одно
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 07.04.2020 13:08
    0
    А по сабжу: " Боролись за то, чтобы мой трансфер в «Ливерпуль» состоялся. " - ребятам сказали, "клаусула 25 млн, платите - забирайте", а чуваки начали свои условия ставить типа "да, 25, но в 4 платежа на несколько лет"... Только Беня не тот человек который даёт беспроцентные кредиты ))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.04.2020 13:04
    0
    Об отце-агенте.
    Жадность.
    Хочешь в нормальную команду -потраться на нормального агента.
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 07.04.2020 12:23
    0
    Какой ногой,ну что ты несешь Евгешка
    Ссылка
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